«الإداري» يقضي بإلغاء قرار نقل موظفي «النواب» وعودتهم لوزاراتهم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، اليوم الخميس، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم ٣١٤٥ لسنة ٢٠١٥.

وينص القرار – موضع الدعوى – على نقل العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وعودتهم للعمل على درجاتهم الوظيفية، للوزارات بسبب العمالة الزائدة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت مها مراد عبد الرحمن، أقامت الدعوى رقم ١٤١٥٧ لسنة ٦٦ قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمة كل من رئيس الوزراء، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ورئيس مجلس النواب – بصفتهم – مطالبةً بإلغاء قرار نقلها وعودتها للعمل بمجلس النواب عودة فعلية على ذات أقدميتها بين أقرانها.