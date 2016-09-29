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القوات البحرية تنقذ سائح مجري أصيب بأزمة قلبية فى رحلة غوص جنوب البحر الأحمر‎

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القوات البحرية تنقذ سائح مجري أصيب بأزمة قلبية فى رحلة غوص جنوب البحر الأحمر‎ القوات البحرية تنقذ سائح مجري أصيب بأزمة قلبية فى رحلة غوص جنوب البحر الأحمر‎

أرشيفية

تمكنت القوات البحرية بقاعدة برنيس جنوب البحر الأحمر، من انقاذ سائح مجرى الجنسية، أصيب بأزمة قلبية خلال رحلة غوص بأحد مناطق الشعاب المرجانية جنوب البحر الأحمر، حيث تم نقلة إلي مستشفى الجونة بالغردقة بعد وصوله إلي مرسى علم، بسيارة إسعاف مجهزه لتلقى العلاج.

تلقى مكتب مخابرات حرس حدود مرسى علم، إشاره استغاثة من مركب سياحي ، بوجود سائح مجري الجنسية، أصيب بأزمة قلبية خلال رحلة غوص بمنطقة “سان جون”جنوب البحر الأحمر، حيث تعطل المركب خلال رحلة أبحارها للوصول إلي أحد موانئ مرسى علم لإسعاف السائح.

كما تم أخطار القوات البحرية، التي دفعت بأحد لنشاتها السريعة من قاعدة برانيس البحرية، وتم نقل السائح من المركب إلي أقرب ميناء جنوب مرسى علم، حيث كان فى انتظاره سيارة أسعاف مجهزا، نقلته إلي مستشفى الجونة بالغردقة.

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