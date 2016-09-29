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محافظ المنيا يوجه حملات تفتيشية لرصد مخالفات المعديات ومراجعة التراخيص‎

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محافظ المنيا يوجه حملات تفتيشية لرصد مخالفات المعديات ومراجعة التراخيص‎ محافظ المنيا يوجه حملات تفتيشية لرصد مخالفات المعديات ومراجعة التراخيص‎

اللواء عصام البديوي محافظ المنيا  ـ ارشيفية

كلف عصام البديوي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمراجعة تراخيص كافة المعديات والمنشات العامة والخاصة، والتي تعمل بنطاق المحافظة ومدى صلاحيتها للملاحة النيلية، وعدم السماح بتشغيل أي نوع منها في حالة عدم الصلاحية أو الترخيص، والتي تمثل خطرًا داهمًا على المواطنين.

كما كلف المحافظ بعمل بوابة حديد بسمك ملائم بمفصلات، يتم غلقها بعد دخول السيارات إلي المعدية على كل من المدخل و المخرج لحماية أي عربات من الأنزلاق من على ظهر المعدية، و تثبيت السيارات جيدًا والتأكيد على إنزال الركاب من السيارات، ومنع تواجد أى شخص عليها وتشغيل البوابات ورفعها قبل الإبحار، و إغلاق الصدادات الخشبية تفاديًا لوقوع الحوادث المتكررة للمعديات.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية عند ثبوت أى مخالفة للتراخيص، بإبلاغ مدير الملاحة النهرية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعديات أو اللنشات غير الصالحة، أو بدون ترخيص، وإيقافها على الفور لحين توفيق أوضاعها حفاظاً على حياة المواطنين.

كما وجه البديوي بضرورة التنسيق بين شرطة المسطحات المائية، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة وفحص أي مراكب أو لنشات أو معديات أو عبارات تعمل بدون ترخيص، وشن حملات تفتيش عليها، بشكل دوري لرصد كافة المخالفات، من حيث (عدم المطابقة للمواصفات الفنية ، عدم وجود الإضاءة مطلوبة للسير ليلاً وعدم توافر طفايات حريق والتدريب غير الكافي لأطقم الإنقاذ في حالات الطوارئ( ومراجعة حالة العاملين على هذه اللنشات من ناحية الكشف الطبى الدوري، وإعطائهم دورات تدريبية من الهيئة العامة للنقل النهرى بالقاهرة .

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