محافظ الوادى الجديد: 2016 أفضل الأعوام التسويقية للتمور‎

قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، إنَّ العام الحالى يعتبر من أفضل الأعوام التسويقية للتمور على أرض الوادى الجديد، مشيرًا إلى أن المحافظة استطاعت منذ العام الماضى تسويق كل الكميات التي كانت موجودة لديها بالثلاجات والمصانع، وذلك عن طريق التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والقوات المسلحة.

وأضاف عشماوي في بيانٍ له، الخميس، أنَذ سعر كيلو البلح العام الجاري لم يقل عن 7 جنيهات، مقارنة بالأعوام السابقة والتي واجه فيها المزارعون مشكلات كبيرة خاصة مع نهاية الموسم قبل الماضي؛ حيث وصلت الأسعار إلى ثلاثة جنيهات، كما أن التجار امتنعوا عن الشراء لوجود كميات كبيرة لديهم لم يسطيعوا تسويقها.

وأوضح أنَّ المحافظة تزخر بمختلف أنواع التمور التي تتجاوز 13 نوعًا بنسب مختلفة، ويوجد بالمحافظة ما يقرب من 2 مليون نخلة مثمرة على مساحة 19 ألف فدان و46 مصنعًا ووحدة تصنيع.