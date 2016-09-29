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بالصور.. المكسيك تشيد بإنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»

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بالصور.. المكسيك تشيد بإنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بالصور.. المكسيك تشيد بإنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»

الدكتورة غادة والي – وزيرة التضامن الاجتماعي

تشارك غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر «مساهمة برامج الدعم النقدي المشروط في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفقراء»، بالمكسيك والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 28 لـ30 سبتمبر 2016.

ويستعرض المؤتمر تجارب الدول المختلفة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا في تطبيق برامج الدعم النقدي المشروط كخطوة أساسية في سبيل التخفيف من حدة الفقر ومجابهة صعوبات إجراءات الاصلاح الاقتصادي في هذه الدول.

وتعد الدولة الوحيدة المدعوة من منطقة الشرق الأوسط وذلك لاستعراض نجاحها في تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر “تكافل وكرامة” ووصولها إلى ما يقرب من مليون أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية منذ بدء تنفيذ البرنامج في مارس 2015.

وأشاد المتحدثون بعنصر المشروطية في هذا النوع من البرامج وكيف يؤدي إلى تحسين مؤشرات التنمية في المناطق التي تبنت تطبيق البرنامج على المدى الطويل، حيث يشترط التزام الأسر بانتظام أطفالها في العملية التعليمية وحصولهم على الرعاية الصحية اللازمة واهتمامها بالتغذية ونمو الأطفال.

كما ركز المؤتمر أيضًا على كيفية الانتقال من مرحلة الدعم إلى مراحل تأهيل وتدريب وتوظيف الفئات القادرة على العمل ومشاركتها في الدفع بعملية التنمية وبصفة خاصة في القرى الفقيرة وفي المناطق الحضرية العشوائية.

وقد رحب وزير التنمية الاجتماعية المكسيكي بالسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية وعبر عن سعادته في توثيق العلاقة بين مصر والمكسيك في الشئون الاجتماعية وأعرب عن تفاؤله بالتنسيق بين البلدين في هذا الشأن.

كما شاركت غادة والي وزيرة التضامن في الجلسة الوزارية ضمن ثلاث وزراء قاموا باستعراض تجارب الدعم النقدي المشروط في بلدهم، إلى جانب وزير التضامن الاجتماعي بباراجواي ووزيرة التضامن الاجتماعي بتنزانيا.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت غادة والي عددا من الاجتماع مع الجهات المعنية بتعزيزآليات الحماية الاجتماعية في مصر وبالانتقال من مرحلة الحماية إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، من ذلك اجتماعها بوزيري التنمية الاجتماعية والمالية في المكسيك ، إضافة الى رئيسة برنامج الدعم النقدي “بروسبيرا” ، ورئيس التنمية البشرية بالبنك الدولي.

وشارك في هذه الاجتماعات السفير ياسر شعبان سفير مصر في المكسيك وتم الاتفاق علي تزويد مصر بأدوات التقييم والمتابعه المطبقة في المكسيك .

في سياق متصل، عبرت وزيرة لتنمية الاجتماعية التنزانية عن رغبتها في زيارة القاهرة للاطلاع على برنامج تكافل وكرامة.

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