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رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 34 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب

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رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 34 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 34 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب

>الغربية – محمد عز

قرر اللواء  ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الخميس إحالة "34" طبيبا من العاملين بمستشفي السنطة العام ، وعدد من الوحدات الصحية القروية للتحقيق بسبب الغياب دون إذن في مواعيد العمل الرسمية.

 

كان رئيس المدينة قد قام بجولة مفاجئة برفقة لجنة من الرقابة والمتابعة ، وبحضور  أحمد المغاورى  " المساعد " ، وصلاح برهان رئيس قسم المتابعة ، للوقوف علي مدي الانضباط الوظيفي بالمستشفيات والوحدات الصحية .

 وبالمرور علي مستشفي السنطة العام ، وعدد من الوحدات الصحية بقري شبراقاص وميت غزال وكفر الشيخ مفتاح، تبين غياب جماعي ، لـ  34 طبيبا رغم توقيعهم في دفاتر الحضور والانصراف ، وجون وجود خطوط سير، فقرر رئيس المدينة تحويلهم للتحقيق ، وشدد علي رؤساء الوحدات الصحية بعمل انضباط وظيفي يومي للقضاء علي ظاهرة الغياب دون إذن ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين.

 


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