رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 34 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الخميس إحالة "34" طبيبا من العاملين بمستشفي السنطة العام ، وعدد من الوحدات الصحية القروية للتحقيق بسبب الغياب دون إذن في مواعيد العمل الرسمية.

كان رئيس المدينة قد قام بجولة مفاجئة برفقة لجنة من الرقابة والمتابعة ، وبحضور أحمد المغاورى " المساعد " ، وصلاح برهان رئيس قسم المتابعة ، للوقوف علي مدي الانضباط الوظيفي بالمستشفيات والوحدات الصحية .

وبالمرور علي مستشفي السنطة العام ، وعدد من الوحدات الصحية بقري شبراقاص وميت غزال وكفر الشيخ مفتاح، تبين غياب جماعي ، لـ 34 طبيبا رغم توقيعهم في دفاتر الحضور والانصراف ، وجون وجود خطوط سير، فقرر رئيس المدينة تحويلهم للتحقيق ، وشدد علي رؤساء الوحدات الصحية بعمل انضباط وظيفي يومي للقضاء علي ظاهرة الغياب دون إذن ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين.