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حملة نسائية لنشر الوعى السياحى بالأقصر إستعداداً لمؤتمر منظمة السياحة العالمية

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حملة نسائية لنشر الوعى السياحى بالأقصر إستعداداً لمؤتمر منظمة السياحة العالمية حملة نسائية لنشر الوعى السياحى بالأقصر إستعداداً لمؤتمر منظمة السياحة العالمية

>الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت نهلة أحمد طايع الناشطة بحركة سيدات من أجل التنمية ونشر ثقافة السلام بالأقصر، عن إطلاق حملة نسائية لنشر الوعى السياحى، بين سائقى عربات الحنطور والتاكسى والمراكب الشراعية، والباعة بالبازارات السياحية، وطلبة المدارس، وذلك فى إطار الإستعدادت الجارية لإستضافة مدينة الأقصر لفعاليات المؤتمر السنوى لمنظمة السياحة العالمية، والإحتفال بتنصيب المدينة كعاصمة للسياحة العالمية، وذلك بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقالت نهلة طايع، أن الحملة يشارك فيها نساء وفتيات من عضوات المجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب، وتأتى فى إطار الدعم المجتمعى لجهود الهادفة فستعادة التدفقات السياحية إلى ماكانت عليه فى الأقصر.

وأشارت نهلة طايع أن الباب مفتوح للتنسيق مع كافة القوى السياسية والشعبية والمجتمعية للمشاركة بتلك الحملة، وتحقيق أهدافها الرامية إلى الحفاظ على صورة القصر ومكانتها التاريخية والحضارية فى زوراها من سياح العالم.


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مصر 365

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