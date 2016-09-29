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قنصل السودان بالإسكندرية: 20 من ضحايا مركب رشيد سودانيين

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قنصل السودان بالإسكندرية: 20 من ضحايا مركب رشيد سودانيين قنصل السودان بالإسكندرية: 20 من ضحايا مركب رشيد سودانيين

>الإسكندرية – أسماء على بدر

قال الدكتور محمد صغيرون، قنصل عام السودان بالإسكندرية، إن 20 من ضحايا مركب رشيد ، من حاملى الجنسية السودانية بالإضافة إلى 26 ناجياً من الحادث.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يتم التواصل حاليا مع السلطات المصرية بشأن الناجيين من حادث مركب رشيد، لاستخراج بطاقة سفر اضطرارية وترحيلهم إلى السودان .

وأكد قنصل السودان بالإسكندرية على تعاون جميع السلطات المصرية بمحافظة البحيرة مع القنصلية السودانية لتعديم المعونات والدعم الكامل للسودانين الموجودين بأحد أقسام الشرطة برشيد، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع المواطنين السودانين الذين يشتبهون بوجود أبناء لهم فى مركب رشيد عبر خطوط القنصلية السودانية بإرسال صورة شخصية وبيانات كاملة عن المفقود للتواصل مع السلطات المختصة للتأكد من وجوده على متن المركب من عدمه.


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