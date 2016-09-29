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"طب قناة السويس" تنظم المؤتمر السنوى لقسم جراحة العظام

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"طب قناة السويس" تنظم المؤتمر السنوى لقسم جراحة العظام "طب قناة السويس" تنظم المؤتمر السنوى لقسم جراحة العظام

>الإسماعيلية – جمال حراجى

ينظم اليوم الخميس، قسم الجراحة العام بكلية الطب بجامعة قناة السويس بالاشتراك مع جمعية جراحة العظام المصرية المؤتمر العلمى السنوى لقسم جراحة العظام، بإشراف رئيس الجمعية الدكتور علاء الزهيرى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب، وبحضور الدكتور أحمد عبد البديع المقرر العلمى للمؤتمر والدكتور عادل غنيم رئيس شرف المؤتمر والدكتور ياسين الغول رئيس المؤتمر.

 

وقال الدكتور محمد رضوان سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يعرض الجديد فى طب وجراحة العظام، ويشمل عرض حالات مرضية ومناقشتها، بالإضافة لقيام أعضاء الجمعية بعرض حالات مرضية وطرق علاجها.


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