وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء يواصل زيارته الميدانية للمدارس

واصل الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، زيارته الميدانية للمدارس للأطمئنان على سير العملية التعليمية.

وافاد بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم، ان وكيل الوزارة تفقد العمل فى مدرسة 25 يناير الرسمية للغات وأطمأن علي سير العملية التعليمية واعطي تعليماته بـالتأكيد علي غرس القيم والمبادئ الحميدة لدي التلاميذ ، تقسيم تلاميذ الفصل كمجموعات دائريه ، وتجديد اللوحات القديمة بالفصول ، عمل لوحة شرف بكل فصل بها أسماء تلاميذ الفصل وتاريخ ميلاد كل تلميذ.

كما زار مدرسة العريش الثانوية التجارية للبنات وتفقد سير العملية التعليمية داخل المدرسة وفي نهاية الزيارة أوصي بعمل شهادة تقدير لمعلم القانون بالمدرسة الأستاذ محمد حسن جويلى.