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أمن البحيرة: أحد أهالى ضحايا مركب رشيد استلم جثة على أنها لابنه بالخطأ

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أمن البحيرة: أحد أهالى ضحايا مركب رشيد استلم جثة على أنها لابنه بالخطأ أمن البحيرة: أحد أهالى ضحايا مركب رشيد استلم جثة على أنها لابنه بالخطأ

>البحيرة جمال أبو الفضل

كشف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة ، عن أن والد أحد الضحايا بمحافظة الشرقية ويدعى رمضان جودة بسيونى، تسلم جثة نجله (محمود ـ 17 سنة) منذ عدة أيام وتم دفنها بمسقط رأسه بالشرقية، وبالأمس تعرف الأب على جثة نجله بعد انتشال باقى الضحايا من خلال بطاقته الشخصية، حيث استلم الجثة الأولى بالخطأ. 

وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور تكليف الطبيب الشرعى بأخذ عينة DNA من الجثة الثانية والأب 
> لمطابقة العينة وتسليم الجثة لذويها، بعد أخذ تعهد على والد الضحية بالتحفظ على الجثة الأولى لحين أخذ عينة DNA ومطابقتها مع أهالى الضحايا لتسليمها إلى ذويها. 

ومن جانبه أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة أنه تم التعرف على 103 جثث حتى الآن من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد، وأضاف مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن من بين الجثث التى تم التعرف عليها 95 جثة لمصريين و8 جثث من جنسيات أخرى. 
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