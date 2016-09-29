وصول 26 جهاز تعقيم لمديرية الصحة بشمال سيناء

أعلن الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ان مديرية الصحة استلمت 26 جهاز تعقيم مقدمة من وزارة الصحة وجارى توزيعها على الوحدات الصحية بشمال سيناء.

واشار وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، ان وزارة الصحة ارسلت بلجنة لزيارة مستشفيات المحافظة لتطويرها، وقامت اللجنة ضمن جولاتها بزيارة مواقع الصحة بوسط سيناء بمرافقة النائب جازى سعد عضو مجلس النواب ، وتضمنت الجولة زيارة مستشفي بغداد تمهيدا لتحويلها الي مستشفي مركزى، ومركز طب أسرة الجفجافه تمهيدا لرفع كفائتها وتطوير خدمة الطوارىء بها ، ومركز طب اسرة القسيمة لادخال خدمة الطواريء وإنشاء غرفة عمليات صغري بها.

اضاف وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء انه فى اطار رفع كفاءة العاملين فى المجال الصحى، تم تنفيذ البرنامج التدريبى لمراقبى الاوبئة ومراقبى الترصد والتطعيمات بإلادارات الصحية بمركز تدريب الريسة ، ودورة فن العلاقات العامة وخدمه المواطنين بحضور 33 عضو من مسئولي الفريق الاعلامى علي مستوى الادارات الصحية بشمال سيناء، وهى الدورة الاولى من نوعها في المجال الصحي لتطوير العمل وتقديم افضل خدمه صحيه لمواطني شمال سيناء والعمل علي التواصل الجماهيرى، وبحث اسباب الشكاوي وازالتها ورفع شعار المريض اولا.