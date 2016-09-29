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خبير تغذية ينصح بتناول التين لاحتوائه على المعادن

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خبير تغذية ينصح بتناول التين لاحتوائه على المعادن خبير تغذية ينصح بتناول التين لاحتوائه على المعادن

>(أ ش أ)

أكد الدكتور روبير باروكى خبير التغذية الفرنسى بكلية الطب جامعة "باريس ديكارت" أن ثمرة التين تعطى 37 سعرا حراريا لكل 50 جراما، هذا بالإضافة إلى أليافها التى تصل إلى 18 جراما فى كل مائة جرام، مما يجعل لها القدرة على دعم الإحساس بالشبع، كما أنها تعتبر ملينا خفيفا طبيعيا.

 

وأشار الخبير إلى أن التين يحتوى على نسبة عالية من المعادن مثل الكالسيوم والفسفور والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين بى والمادة اللونية أنثوسيان المهمة للأوعية الدموية الصغيرة.

 

وينصح الخبير بشراء ثمرة التين ذات الرائحة والمغلقة وكثيرة اللحم ويمكن أن تعيش بعد قطفها لمدة أربعة أيام فى درجة حرارة متوسطة، ويحذر من استخدام التين فى حالة الزائدة الدودية حيث أن بذرها يتراكم فى القولون.


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