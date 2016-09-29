أخبار مصر للساعة الواحدة من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها إعلان وزارة الداخلية القبض على 25 من سماسرة الهجرة غير الشرعية فى عدد من المحافظات الساحلية، فى أعقاب حادث غرق مركب رشيد، والذى راح ضحيته أكثر من 200 غريقاً حتى الآن.. وفيما يلى موجز أخبار الساعة الواحدة:

وفى متابعة لآخر تطورات حادث مركب الهجرة غير الشرعية فى رشيد، والحملات الأمنية التى بدأت وزارة الداخلية شنها لملاحقة سماسرة الهجرة، كشف مصدر أمنى فى تصريحات صحفية اليوم، ضبط 25 من كبار السماسرة فى المحافظات الساحلية، مشيراً إلى أن الملاحقة مستمرة لكافة المتورطين فى تلك الظاهرة.

وفى متابعة للقضية نفسها، كشف اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، تقدم 16 شخصاً ببلاغات رسمية لفقدان أبنائهم فى حادث مركب رشيد، مشيراً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم ضبط 2 من المتورطين فى الحادث، ليصبح إجمالى المتهمين فى الواقعة الذين تم ضبطهم 18 فرداً بخلاف طاقم المركب.

ومن واشنطن، ذكرت شبكة "سى بى سى" أن المحققين الأمريكيين فى تفجيرات مانهاتن الأخيرة، اشتبها فى مصريان كانا يحملان حقيبة ويسيران بها قرب موقع التفجير قبل وقوعه، مشيرة فى تقرير لها إلى أن الشرطة الأمريكية استطاعت أن تحدد ملامح الرجلين بعد مشاهدة فيديو لكاميرات المراقبة، وأن أحدهما كان يحمل حقيبة استخدمها المتهم الرئيسى أحمد خان فى تنفيذ الحادث.

وعن آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه حكومة المهندس شريف إسماعيل، قال رئيس الوزراء فى تصريحات لوكالة رويترز إن الحكومة تسعى للحصول على شريحتى قرض بـ1.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجارى، وذلك للبدء فى مشاريع البنية التحتية التى تستهدف الحكومة انجازها.

وعلى الصعيد الأمنى، وفى متابعة لجهود حماية موانئ مصر الجوية من تسلل الممنوعات، نشر "اليوم السابع" خبر نجاح جمارك مطار القاهرة الدولى فى ضبط 50 قلماً مزوداً بكاميرا تجسس و30 ساعة يد مزودة بكاميرات، كانوا بحوزة راكب مصرى لدى وصوله من جوانزو الصينية.

ونشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تفاصيل الأزمة التى شهدها مطار القاهرة، بعدما رفض النائبان حاتم بشات، رئيس لجنة العلاقات العربية والأفريقية، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الخضوع لإجراءات التفتيش وخلع الأحذية لدى دخولهما صالة "2" لاستقلال طائرة متجهة إلى أبو سمبل.

وبعد وعكة صحية، نقل على إثرها إلى مستشفى قنا العام، توفى الفنان سيد الضوى، آخر رواة السيرة الهلالية عن عمر يناهز 83 عام، بعد مسيرة حافلة ومميزة من الغناء الشعبى بدأت مع الشاعر الكبير، الراحل عبدالرحمن الأبنودى.

ولعشاق أخبار الرياضة، تابع "اليوم السابع" جولة جيانى إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى القاهرة، والتى أكد خلالها فخره بهذه الزيارة، معتبراً أن مصر بلد سلام وحضارة، وأن القارة الأفريقية وفى القلب منها مصر، لها دور عظيم فى كرة القدم وتطويرها.

وفى أخبار الرياضة أيضاً، تابع "اليوم السابع" تفاصيل الدعوة الرسمية التى وجهها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إلى الكابتن حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، لقيادة منتخب نجوم أفريقيا أمام منتخب نجوم العالم بقيادة مارادونا فى الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر.

مختارات من "برلمانى"

وفى إطار متابعة مناقشات النواب لقانون الإدارة المحلية، والمطالبة بتطبيق اللامركزية فى القانون الجديد، نقل موقع "برلمانى" تصريحات النائب ممدوح الحسينى والتى قال فيها إقرار اللامركزية أمر دستورى ونصت عليه المادة 176، وأنها لابد وأن تكون مكفولة بداية من المحافظ وحتى رئيس الوحدة المحلية.

وضمن متابعته للانتخابات الداخلية داخل ائتلاف "دعم مصر"، نقل "برلمانى" عن النائب مارجريت عازر تصريحاتها التى كشفت فيها تقدمها بطلب للترشح على منصب عضو المكتب السياسى للائتلاف خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس والذى ينطلق 4 أكتوبر، وذلك فضلاً عن ترشحها على منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان.

كما نقل "برلمانى" عن اللواء حمدى بخيت، عضو المجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، تصريحاته التى قال فيها إنه لا يميل إلى الترشح فى الانتخابات الداخلية للائتلاف، فى الوقت الذى حسم فيه النائب حسام العمدة موقفه، معلناً ترشحه على عضوية المكتب السياسى للائتلاف.

مختارات من "فوتو7"

وفى متابعة لوكالات الأنباء العالمية، قدم موقع "فوتو7" مجموعة من الصور للاحتجاجات التى شهدتها ولاية كاليفورنيا للتنديد بمقتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية قبل يومين، بعد تزايد استهداف السود من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية فى الآونة الأخيرة بشكل لافت.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" و"فوتو7"، كواليس وتفاصيل مؤتمر وزير الرياضة خالد عبدالعزيز، مع رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، المنعقد على هامش اجتماعات عمومية الكاف، وذلك بعد يوم من وصول جيانى إيفانيتنو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، للقاهرة.

وتحت عنوان "الأهلى يحقق العلامة الكاملة ويهزم دجلة بهدفى مؤمن زكريا ونيدفيد"، رصدت عدسة "اليوم السابع" و"فوتو7" كواليس الفوز الغالى الذى حققه الأهلى على فريق وادى دجلة مساء أمس، محققاً ثالث انتصار على التوالى، منذ انطلاق بطولة الدورى العام.

مختارات من "فيديو7"

وبعد نبأ وفاته، قدم "فيديو7" مقاطع من حفلات السيرة الهلالية التى قدمها سيد الضوى الذى توفى صباح اليوم بعد وعكة صحية انتهت بنقله إلى مستشفى قنا العام.. ويعد الضوى أحد كبار رواة السيرة الهلالية، وحقق نجاحاً مذهلاً بعد غنائها بصحبة الشاعر الكبير، الراحل عبد الرحمن الأبنودى.

وبعد يومين من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع غيط العنب، بمحافظة الإسكندرية، قدم "فيديو7" جولة مصورة داخل المشروع الذى كان قبل بضعة أشهر منطقة عشوائية، وتحول إلى مجمع سكنى كامل الخدمات، وعلى مستوى راقى.

ولعشاق الأبراج، يقدم "فيديو7" خدمة حظك اليوم التى تحمل رسائل عديدة لمواليد كل برج، وتخص برج الجدى بالتحذير من الانفعال الزائد.

مختارات من "كايرو دار"

وبدوره، يقدم موقع "كايرو دار" روشتة التعامل مع الطفل الأول للأمهات الجدد، وذلك من خلال مجموعة من النصائح التى يتوجب اتباعها خلال التعامل مع الطفل فى مختلف المواقف التى تقع على مدار اليوم.

ويقدم "كايرو دار" طرق بسيطة وسهلة يمكن من خلالها عمل أدوات مكتبية داخل المنزل دون الحاجة لشراء أى مستلزمات، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير بقدم شرحا مبسطاً.

وللمديرين والمسئولين فى الشركات العامة والخاصة، قدم "كايرو دار" مجموعة من النصائح والنقاط الهامة التى تمكن متبعيها من إدارة فريق العمل بشكل جيد ودون مشكلات.