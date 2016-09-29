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الإنتربول الكويتى يلقى القبض على مواطنين مصريين صادر بحقهم أحكام فى مصر

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الإنتربول الكويتى يلقى القبض على مواطنين مصريين صادر بحقهم أحكام فى مصر الإنتربول الكويتى يلقى القبض على مواطنين مصريين صادر بحقهم أحكام فى مصر

>كتب - أحمد جمعة

ذكرت مصادر أمنية كويتية أن الإنتربول الكويتى ألقى القبض على مواطنين مصريين بعد تعميم أجرته السلطات الأمنية المصرية فى شأنهما، باعتبارهما فارين من وجه العدالة بعد أحكام قضائية صدرت بحقهما إثر جريمتى قتل اقترفاها فى ، كل لدوافعه الشخصية.

 

وقالت مصادر أمنية لجريدة الرأى الكويتية إنه تم القبض على المصريين بعد التعميم الذى أجرته السلطات الأمنية المصرية فى شأنهما، مؤكدة أنه عقب تلقى التعميم المصرى تم التدقيق حول هوية الشخصين المعنيين وما إذا كانا قد دخلا الكويت، موضحة أنه بالفعل تبين وجودهما فى البلاد، وعلى أثره اتخذت إجراءات متابعتهما حيث عثر عليهما الإنتربول الكويتى، واقتادهما إلى السجن المركزى، وتم إبلاغ السلطات الأمنية المصرية بذلك.

 

ولفتت المصادر إلى أنه سيستمر التحفظ على المواطنين المصريين فى السجن المركزى بالكويت لحين وصول وفد أمنى مصرى إلى البلاد لتسلمهما واقتيادهما إلى مصر لتنفيذ الحكمين الصادرين بحقهما.

 


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