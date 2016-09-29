جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 50 قلما و30 ساعة مزودة بكاميرات من جوانزو

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، محاولة تهريب 50 قلما مزودا بكاميرا تجسس، و30 ساعة يد مزودة بكاميرات مع راكب مصرى لدى وصوله من جوانزو بالصين .

صرحت مصادر جمركية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزو، اشتبه صبحى ربيع مدير إدارة الجمرك فى حقائب الراكب، وبتفتيشها عثر بداخلها على المضبوطات مخبأة بين طيات الملابس.

أمر إبراهيم عبد اللطيف مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر جمركى للراكب وإحالته للنيابة.