سقوط عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو وسلاح نارى بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الجمالية، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط مباحث الجمالية من ضبط "ربيع إ إ ال"، وشهرته إبراهيم العجوز 34 سنة عاطل ومقيم حارة الصيادين ـ بندر الجمالية له كارت معلومات تحت رقم 1041/13/ج وبحوزته "4" لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، وزنت 10 كجم، وسلاح نارى طبنجة 9 مم ماركة TOKEgbt عيار9 مم وعدد من الطلقات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم /6731/93 /2016 جنايات مركز الجمالية، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.