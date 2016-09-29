بالصور.. إحباط تهريب أجهزة رسم "التاتو" وألعاب نارية بميناء دمياط

أحبطت مصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية، محاولة مواطن تهريب 528 كرتونة ألعاب نارية و23 كرتونة أجهزة تستخدم فى رسم وحفر الوشم والتاتو بميناء دمياط.

وتم توجيه تهم مخالفة المادة 102 من قانون العقوبات للمتهم، وقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن تحديد المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

يأتى ذلك بإشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانئ، وتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة على الموانئ والمنافذ.