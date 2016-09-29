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تجمهر معلمى مدرسة ببورسعيد بعد تعدى ولى أمر طالب على زميلهم بآلة حادة

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تجمهر معلمى مدرسة ببورسعيد بعد تعدى ولى أمر طالب على زميلهم بآلة حادة تجمهر معلمى مدرسة ببورسعيد بعد تعدى ولى أمر طالب على زميلهم بآلة حادة

>بورسعيد _ محمد فرج

تجمهر صباح اليوم معلمو مدرسة الصفا الابتدائية بإدارة جنوب التعليمية، بمحافظة بورسعيد، للمطالبة بحق زميلهم، بعد تعدى أحد أولياء الأمور عليه بآلة حادة ظهر أمس أثناء خروجهم من المدرسة، وتم تحرير محضر رقم 5255 لسنة 2016 جنح الضواحى.

 

ومن ناحيته، احتوى الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد الأزمة، واتخذ كافة الإجراءات اللازمة لانتظام العملية التعليمية بمدرسة الصفا الابتدائية بحضور عصام النجار مدير إدارة جنوب التعليمية، ومحاسبة كل من يحاول الاعتداء على المدرس بالقانون.

 

 


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