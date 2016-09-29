“كلينتون” يصل إسرائيل لحضور جنازة شيمون بيريز

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وصل مطار بن جوريون بتل أبيب اليوم الخميس، لحضور جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز.

وقالت الصحيفة: إن ” كلينتون” فى طريقه إلى القدس لإلقاء نظرة الوداع على “بيريز” الذى وضع نعشه فى ساحة الكنيست.

وعلى جانب آخر، قالت الصحيفة أن شوارع القدس تحولت إلى ثكنة عسكرية، حيث تم غلق الشوارع الرئيسية بالمدينة لتأمين الشخصيات الكبيرة التى ستحضر الجنازة غدا وفى مقدمتهم الرئيس الأمريكى بارك أوباما والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نشر ما لايقل عن 6000 شرطى من حرس الحدود وقوات خاصة من جهاز الأمن العام “الشاباك” و”الشين بيت” وعناصر من الشرطة السرية لحراسة المسئولين.