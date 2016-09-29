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تأجيل نظر دعوى اثبات نسب نجل المطربة قمر لجمال مروان لـ 30 نوفمبر

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تأجيل نظر دعوى اثبات نسب نجل المطربة قمر لجمال مروان لـ 30 نوفمبر تأجيل نظر دعوى اثبات نسب نجل المطربة قمر لجمال مروان لـ 30 نوفمبر

المطربة اللينانية قمر ونجلها جيمي – أرشيفية

قررت محكمة استئناف الأسرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوى اثبات النسب المقامة من المطربة اللبنانية قمر، ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتي تُطالب المدعى عليه بالاعتراف بأبوته لطفلها “جيمي” إلى جلسة 30 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لسماع أقوال الشهود، حسبما أفاد مراسلنا.

وتغيبت الفنانة اللبنانية قمر عن حضور جلسة التحقيق اليوم، فيما مثل المستشار عاصم قنديل كـوكيلًا عنها، حيث طلب من المحكمة منحه أجلًا لإحضار الشهود، وقال وكيل المدعية، إن ” الشهود يعملون بوظائف خارج البلاد، وأنهم بحاجة إلى وقت لحضورهم إلى ”.

كما مثل الدكتور محسن فرج، كوكيلًا عن رجل الأعمال جمال مروان، وطلب من المحكمة إعادة فتح باب المرافعة، لعجز المطربة اللبنانية عن تقديم شهود، “بحسب قوله”.

وكانت محكمة استئناف الأسرة، أحالت – في وقت سابق – دعوى اثبات نسب نجل الفنانة اللبنانية لرجل الأعمال جمال مروان للتحقيق.

بدأت الواقعة حين أقامت قمر دعوى اثبات نسب لطفلها “جيمي” ضد رجل الأعمال جمال مروان، تطالب فيها باعترافه بأبويته للطفل بعدما أنكر زواجه منها، وصلته بالطفل واتهمته الفنانة بسرقة ورقة الزواج.

 

 

 

 

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