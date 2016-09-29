إزالة 223 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركزي سمالوط وأبوقرقاص بالمنيا من رفع وإزالة عدد 223 حالة تعدٍ على الأرضي الزراعية خلال عدد من حملات الإزالة التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي وحماية الأراضي وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا، الجهود التي تبذلها الوحدات المحلية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة عدد 195حالة تعدى بمركز ومدينة سما لوط منها إزالة عدد 22 حالة تعدى الأراضي الزراعية بقرية منقطين على مساحة 25 قيراط وعدد 69 حالة تعدى على أملاك دولة بالإضافة إلى تنفيذ عدد 39 حالة تعدى على أملاك طرق وصرف بقرى السوبى وإبراهيم باشا والشيخ يوسف و دير سما لوط ومصرف سمسموم .

كما تم إزالة عدد 6 حالات تعدى بقرية الطيبة على مساحة 3 قيراط و20 سهم ،وتنفيذ عدد 43 حالة بطرق الظهير الصحراوي ، وعدد 16 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرى الصليبة والعزبة البيضاء وأبو سيدهم.

من جانب آخر ، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من إزالة 28 حالة تعدى بمساحة 15 قيراط و21 سهم منها 23 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراط و4 سهم بقرية بني موسى و6 حالات تعدى بمساحة 4 قيراط و17 سهم بقرية بنى عبيد .