أول يناير.. بدء تسليم أراضي قرعة الإسكان المتميز والاجتماعي بـ«العاشر من رمضان»

أعلن المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز والاجتماعي بالمدينة، للفائزين بقرعتي أراضي الإسكان المتميز والاجتماعي، اللتين تم إجراؤهما بتاريخ الـ 25 من يوليو 2016، والـ 2و3 من أغسطس 2016، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق الـ 11 من مايو 2016.

وقال النجار – فيما يتعلق بقطع أراضي الإسكان المتميز – ” سيتم تسليم قطع أراضي مسلسل 1، مجاورة 1، بحي 26، من 1 : 30 يوم الأحد 1/1/2017، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 2/1/2017، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 3/1/2017، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 4/1/2017، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 5/1/2017، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 8/1/2017، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 9/1/2017، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 10/1/2017، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 11/1/2017، والقطع من 271 : 300، يوم الخميس 12/1/2017، والقطع من 301 : 335، يوم الأحد 15/1/2017″.

وأضاف – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – سيتم تسليم أراضي الإسكان المتميز، مسلسل 2، مجاورة 3، حي 26، من 1 : 30 يوم الإثنين 16/1/2017، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 17/1/2017، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 18/1/2017، والقطع من 91 : 120، يوم الخميس 19/1/2017، والقطع من 121 : 150، يوم الأحد 22/1/2017، والقطع من 151 : 165، يوم الإثنين 23/1/2017، موضحاً أنه سيتم تخصيص يوم الثلاثاء 24/1/2017، لمن تخلف عن استلام أراضى الإسكان المتميز”.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان – بخصوص أراضي الإسكان الاجتماعي – إلى أنه سيتم تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي (276 م2)، مسلسل 1، مجاورة 1، حي 32، من 1 : 30 يوم الخميس 26/1/2017، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 29/1/2017، والقطع من 61 : 90، يوم الإثنين 30/1/2017، والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 31/1/2017، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 1/2/2017، والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 2/2/2017، والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 5/2/2017، والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 6/2/2017، والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 7/2/2017، والقطع من 271 : 300، يوم الأربعاء 8/2/2017، والقطع من 301 : 330، يوم الخميس 9/2/2017، والقطع من 331 : 360، يوم الأحد 12/2/2017، والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 13/2/2017، والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 14/2/2017، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 15/2/2017، والقطع من 451 : 480، يوم الخميس 16/2/2017، والقطع من 481 : 510، يوم الأحد 19/2/2017، والقطع من 511 : 538، يوم الإثنين 20/2/2017.

وأوضح أنه سيتم تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي (276 م2)، مسلسل 2، مجاورة 2، حي 32، من 1 : 30 يوم الثلاثاء 21/2/2017، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 22/2/2017، والقطع من 61 : 90، يوم الخميس 23/2/2017، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 26/2/2017، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 27/2/2017، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 28/2/2017، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 1/3/2017، والقطع من 211 : 240، يوم الخميس 2/3/2017، والقطع من 241 : 270، يوم الأحد 5/3/2017، والقطع من 271 : 300، يوم الإثنين 6/3/2017، والقطع من 301 : 330، يوم الثلاثاء 7/3/2017، والقطع من 331 : 360، يوم الأربعاء 8/3/2017، والقطع من 361 : 390، يوم الخميس 9/3/2017، والقطع من 391 : 420، يوم الأحد 12/3/2017، والقطع من 421 : 450، يوم الإثنين 13/3/2017، والقطع من 451 : 480، يوم الثلاثاء 14/3/2017، والقطع من 481 : 510، يوم الأربعاء 15/3/2017، والقطع من 511 : 540، يوم الخميس 16/3/2017، والقطع من 541 : 562، يوم الأحد 19/3/2017.

وقال المهندس عادل سعيد النجار “سيتم تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي (209 م2)، مسلسل 3، مجاورة 3، حي 32، من 1 : 30 يوم الإثنين 20/3/2017، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 21/3/2017، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 22/3/2017، والقطع من 91 : 120، يوم الخميس 23/3/2017، والقطع من 121 : 150، يوم الأحد 26/3/2017، والقطع من 151 : 180، يوم الإثنين 27/3/2017، والقطع من 181 : 210، يوم الثلاثاء 28/3/2017، والقطع من 211 : 240، يوم الأربعاء 29/3/2017، والقطع من 241 : 256، يوم الخميس 30/3/2017″.

وأضاف ” سيتم تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي (209 م2)، مسلسل 4، مجاورة 2، حي 32، من 1 : 30 يوم الأحد 2/4/2017، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 3/4/2017، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 4/4/2017، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 5/4/2017، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 6/4/2017، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 9/4/2017، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 10/4/2017، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 11/4/2017، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 12/4/2017، والقطع من 271 : 300، يوم الخميس 13/4/2017، والقطع من 301 : 330 يوم الأحد 16/4/2017، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 18/4/2017، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 19/4/2017، والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 20/4/2017، والقطع من 421 : 450، يوم الأحد 23/4/2017، والقطع من 451 : 480، يوم الإثنين 24/4/2017، والقطع من 481 : 510، يوم الأربعاء 26/4/2017، والقطع من 511 : 540، يوم الخميس 27/4/2017، والقطع من 541 : 570، يوم الأحد 30/4/2017، والقطع من 571 : 600، يوم الثلاثاء 2/5/2017، والقطع من 601 : 630، يوم الأربعاء 3/5/2017، والقطع من 631 : 660، يوم الخميس 4/5/2017، والقطع من 661 : 690، يوم الأحد 7/5/2017، والقطع من 691 : 714، يوم الإثنين 8/5/2017″.

وأكد المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تخصيص أيام الثلاثاء 9/5/2017، والأربعاء 10/5/2017، والخميس 11/5/2017 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

وأعلن المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم البدء في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمدينة، للفائزين بقرعة الأراضي المتميزة، التي تم إجراؤها 28/7/2016، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الماضي الموافق 25/9/2016 وستستمر أعمال التسليم حتى يوم الإثنين الموافق 17/10/2016.

> وقال الدسوقي ” تم تسليم قطع أراضي الحى الرابع من 408 : 447 يوم الأحد 25/9/2016، والقطع من 368 : 407، ويوم الإثنين 26/9/2016، والقطع من 328 : 367، يوم الثلاثاء 27/9/2016، والقطع من 288 : 327، يوم الأربعاء 28/9/2016، ويتم تسليم القطع من 248 : 287، يوم الخميس 29/9/2016، والقطع من 208 : 247، يوم الثلاثاء 4/10/2016، والقطع من 168 : 207، يوم الأربعاء 5/10/2016، والقطع من 128 : 167، يوم الأحد 9/10/2016، والقطع من 88 : 127، يوم الإثنين 10/10/2016، والقطع من 48 : 87، يوم الثلاثاء 11/10/2016، والقطع من 8 : 47، يوم الأربعاء 12/10/2016، والقطع من 1 : 7، يوم الخميس 13/10/2016″.

وأضاف أنه سيتم يوم الخميس 13/10/2016، تسليم القطع 1، و85، و145، و155، بالحي الأول مجاورة 8، والقطعتين 13، و58، بالحي الأول مجاورة 4، مؤكدًا أنه تم تخصيص يومي الأحد 16/10/2016، والإثنين 17/10/2016، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.