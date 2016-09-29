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الحوثيون يطالبون إيران بالتدخل في اليمن لمواجهة قوات الشرعية

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الحوثيون يطالبون إيران بالتدخل في اليمن لمواجهة قوات الشرعية الحوثيون يطالبون إيران بالتدخل في اليمن لمواجهة قوات الشرعية

ارشيفية

طلبت ميليشيات الحوثي وحلفاؤها من حزب علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، من إيران التدخل في اليمن لمواجهة القوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة .

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن “مجلس النواب” التابع للمتمردين الحوثيين في اليمن، وجه رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، طلب فيها المزيد من الدعم الإيراني والتدخل المباشر في مواجهة القوات الشرعية والتحالف العربي.

وتؤكد الرسالة، الدعم الإيراني للمتمردين في اليمن، وتطالب طهران بدعم أكبر في ظل الخسائر التي تلقاها المتمردون وقوات صالح في مواجهة القوات الشرعية.

وبعد انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن وسيطرتهم على المدن بقوة السلاح، تمكنت القوات الشرعية بدعم من التحالف العربي من تحرير عدة مدن على رأسها عدن التي أصبحت مقرا للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

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