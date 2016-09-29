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محافظ المنيا : ألف جنية لدعم فريق كرة الجرس للإعاقة البصرية

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محافظ المنيا : ألف جنية لدعم فريق كرة الجرس للإعاقة البصرية محافظ المنيا : ألف جنية لدعم فريق كرة الجرس للإعاقة البصرية

اللواء عصام البديوي محافظ المنيا ـ ارشيفية

قرر عصام البديوي، محافظ المنيا، تخصيص مبلغ 15 ألف جنيه من حساب صندوق الخدمات لمركز شباب المدينة” أ “، لتكوين فريق كرة الجرس لمتحدى الإعاقة البصرية، والاشتراك بمسابقة الاتحاد المصري .

أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، في تأهيل وتنمية مهارات وقدرات ذوى الإعاقة وتقديم سبل الدعم لهم، ومساعدتهم على الاندماج والتكيف مع المجتمع المحيط بهم.

مؤكدًا أن الدولة تتولى اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتبذل مجهودًا في تيسير أمورهم الحياتية، لافتاً إلى قدراتهم وإمكانياتهم في العديد من المجالات، التي تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يُستهان بها لمسيرة العمل التنموي .

 

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