محافظ أسوان: فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص موديل «2015 – 2016»

قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص الجديدة موديل «2015 – 2016» على أن يكون تاريخ الشراء مثبت بالأوراق الخاصة لهذه السيارات قبل يوم 29 سبتمبر 2016، للعمل داخل مدن ومراكز المحافظة على الخطوط التى فى احتياج لسيارات جديدة.

ووجه حجازي في بيانٍ له، الخميس، ضرورة التزام مالكى السيارات المشار إليها بالعمل على خطوط السير المحددة لهم بمعرفة إدارة المواقف بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية المعنية ، وكذا الإلتزام باللون المحدد للمدينة التى تم الترخيص بها وعلى النحو الوارد بالقرار رقم 144 لسنة 2016 وذلك طبقاً لمحل إقامة مالك السيارة لضمان عدم حدوث أى تكدس أو إذدحام داخل المدن أو نقص عدد السيارات لأى خط.

وكلف مجدى حجازى إدارة مرور أسوان وإدارة مشروع المواقف بالمحافظة تنفيذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة فى هذا الشأن ، مؤكدًا على أن الهدف من إتخاذ هذه القرارات هو تحسين أسلوب التعامل مع المواطنين ورفع أى معاناة عن كاهلهم والذى يأتى ضمن حزمة من القرارات الخاصة بمنظومة العمل الجديدة التى يتم تنفيذها داخل قطاع المرور لإعادة الإنضباط المرورى وتحقيق السيولة المطلوبة فى الشارع الأسوانى.

والجدير بالذكر أن هذه القرارات قد سبقها مجموعة من القرارات الأخرى لتحقيق الإنضباط المرورى والعدالة المطلوبة بين المواطنين والسائقين حيث إصدر المحافظ فى يوليو الماضى قرار بفتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص الجديدة موديل 2012 و 2013 و 2014 على أن يكون تاريخ الشراء مثبت بالأوراق الخاصة لهذه السيارات منذ بداية عام 2012 وحتى 31 ديسمبر 2014.

كما أصدر قرارًا فى منتصف يونيو الماضى ببدء العمل بنظام العداد لسيارات التاكسى الحديثة ليتم تنفيذه إعتباراً من 15 يوليو الماضى ، بجانب إعتماده للتعريفة الجديدة لسيارات التاكسى الـ 7 راكب والتى تعمل بدون عداد داخل مدينة أسوان طبقاً للمسافات وخطوط السير المختلفة والتى لم يطرأ عليها أى تعديلات منذ عام 1994 ليتم بدء العمل بها فى نفس التوقيت أيضاً وهو الذى يساهم بدوره فى تحقيق الصالح العام ومراعاة الظروف المعيشية والأسرية للمواطنين وأيضاً للسائقين فى نفس الوقت.