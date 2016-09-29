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توليد الطاقة من ضغط عجلات السيارات على الطرق

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توليد الطاقة من ضغط عجلات السيارات على الطرق توليد الطاقة من ضغط عجلات السيارات على الطرق

ارشيفية

ذكر موقع Phys.org الالكتروني أن سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تدرس مشروعًا يهدف لأستخدام حركة السيارات على الطرقات لتوليد الطاقة.

وقال “ميشيل غرافيلي” نائب رئيس لجنة الطاقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ” إن توليد الطاقة من حركة السيارات، في الشوارع سيكون مشروعًا ناجحًا في ولاية كاليفورنيا، كون شوارع الولاية تكتظ دائما بالحركة المرورية وتزدحم بالسيارات”.

وفسر غرافيلي فكرة المشروع، بأن تغطي الشوارع الرئيسة للمدن الكبيرة بمولدات “كهروضغطية”، لاستخراج الطاقة من حركة مرور السيارات على الطرقات.

و شكك بعض العلماء والخبراء، في مجال توليد الطاقة من ضغط السيارات على الطرق، لأن مثل تلك العملية لن تعود بفائدة اقتصادية أو تجارية، كونه يتوجب تغيير سطح الطرقات بشكل كاملًا مرة كل بضعة عقود.

 

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