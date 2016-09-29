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تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمه متهم بالانضمام لتنظيم داعش لـ10 أكتوبر

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تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمه متهم بالانضمام لتنظيم داعش لـ10 أكتوبر تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمه متهم بالانضمام لتنظيم داعش لـ10 أكتوبر

>كتب إيهاب المهندس

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، ثانى جلسات إعادة محاكمة "أحمد حسن" المتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، إلى جلسة 10 أكتوبر لسماع الشهود.

 

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وطالب محمود حسن دفاع المتهم بسماع شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطنى الذين أجروا التحريات، كما طالب بضم دفتر أحول قسم دار السلام عن يوم 9 أبريل من عام 2015.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الهدف منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور، وقلب نظام الحكم بالقوة، والإضرار بالسلم الاجتماعى والوحدة الوطنية.


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