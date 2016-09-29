تأجيل نظر دعوى إثبات نسب نجل المطربة قمر لجمال مروان لجلسة 30 نوفمبر

قررت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوى إثبات النسب المقامة من المطربة اللبنانية قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتى تطالبه فيها بالاعتراف بأبوته لطفلها "جيمى"، إلى جلسة 30 نوفمبر المقبل، للشهود.

وقد تغيبت الفنانة اللبنانية قمر عن حضور جلسة التحقيق اليوم، ومثل المستشار عاصم قنديل كوكيلا عنها، وطلب من المحكمة منحه أجلا لإحضار الشهود، وقال إن الشهود يعملون بوظائف خارج البلاد، وأنهم بحاجة إلى وقت لحضورهم إلى مصر، فيما مثل الدكتور محسن فرج كوكيلا عن رجل الأعمال جمال مروان، وطلب من المحكمة إعادة فتح باب المرافعة، لعجز المطربة اللبنانية عن تقديم شهود- بحسب قوله.

وكانت محكمة استئناف الأسرة قد أحالت دعوى إثبات نسب نجل الفنانة اللبنانية لرجل الأعمال جمال مروان للتحقيق.

وتعود الواقعة عندما أقامت "قمر" دعوى إثبات نسب لطفلها "جيمى" ضد رجل الأعمال جمال مروان، تطالب فيها باعترافه بأبويته للطفل بعدما أنكر زواجه منها، وصلته بالطفل واتهمته الفنانة بسرقة ورقة الزواج.