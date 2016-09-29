تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث العياط لجلسة 4 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 10 متهمين، بينهم 7 هاربين، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف العياط »، التي وقعت بمنطقة العياط عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وحرق مركز شرطة العياط وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة،لجلسة ٤اكتوبر لسماع الشهود

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، عدة تُهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية من سيارة شرطة، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وتأسيس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون