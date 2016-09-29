مصرع وإصابة 10 شرطيين فى انقلاب سيارة شرطة فى المنيا

لقى نقيب شرطة مصرعه، وأصيب 9 من أفراد الأمن من قوة قسم ديرمواس بالمنيا، فى انقلاب سيارة شرطة بالطريق الغربى بمدخل قرية تونا الجبل .

وتلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد بوفاة نقيب شرطة وإصابة 9 من أفراد الأمن، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة أثناء عودتهم من خدمة كمين دلجا، بمدخل قرية تونا الجبل.

تبين بعد الانتقال لمكان الحادث وفاة النقيب رامى محمد إسماعيل، وإصابة أحمد محمد سليمان، 30 عاما، أشرف عنتر كسبان 46 عاما، عبد الصبور احمد عبد الصبور، 40 عاما، رمضان محمد زهران، 35 عاما، ومحمود محمد علوان، 35 عاما، شعبان محمد عبده، 30 عاما، الحسينى على احمد، 30 عاما، واحمد ابراهيم عبد اللطيف، 40 عاما، وعبد الفتاح على سعيد، 40 عاما، جميعهم من قوة مركز ديرمواس.