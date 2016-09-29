المشدد 15 عامًا لموظفة بنك أنشأت حسابًا وهميًا واستولت على 4 ملايين جنيه

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، بمعاقبة موظفة تعمل فى بنك التنمية الزراعى، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، كما قضت بإلزامها برد مبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه، وذلك لإدانتها بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من البنك.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد أيوب، وعضوية المستشارين مجدى البيومى وسامح عثمان، وأمانة سر أيمن القاضى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل موظفه لدى بنك التنميه الزراعى، وأنها قامت بفتح حساب وهمى بأسماء عملاء وهميين ومشفر بكلمة سرية، لتقوم بعد ذلك بسحب من الأرصدة المجمدة المتواجدة بالبنك والأصول الخاصة بالعملاء، وتضع فى الأرصدة الجديدة الوهمية، وكانت تتمكن من ذلك بسهولة بحكم موقعها الوظيفى، فهى كانت مسؤلة الأرصدة والحسابات بالبنك.

وبتكرار ذلك تم اكتشاف عملية الاستيلاء من قِبل البنك المركزى، فمن الطبيعى أن يقوم البنك بعمل مراجعة لجميع الأرصدة المودعة بالبنك وذلك من خلال التفتيش المركزى قبل نهاية كل أسبوع، ومن خلال المراجعة والتفتيش تم اكتشاف اختلاسات فى البنك تقدر بالملايين، بالاضافة لشكاوى العملاء المتكررة، فتم إبلاغ الجهات المختصة لعمل البحث اللازم واكتشاف الموظف المسئول عن ذلك، وبالفعل تم التوصل إلى المتهمة التى اعترفت بأن زوجها كان يشاركها التخطيط والتفكير.

تم القبض على المتهمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أحالتها لمحكمة الجنايات، ومن ثم أصدرت حكمها المتقدم.