وفد عسكري أردني يغادر القاهرة عقب بحث سبل التعاون بين البلدين

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وفد عسكري أردني رفيع برئاسة العميد الركن هاني غمار الزبون، عائدًا إلى عمان بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام التقى خلالها مع عدد من المسئولين العسكريين .

صرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن الوفد العسكري الأردني التقى – خلال زيارته – مع عدد من المسئولين العسكريين.

وأضافت أن تناولت اللقاءات بحث دعم علاقات التعاون العسكري بين مصر والأردن، خاصةً في مجالات التدريب المشترك والتسليح، مشيرةً إلى أنه تم إنهاء إجراءات سفر الوفد على متن الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان من استراحة كبار الزوار بالمطار.