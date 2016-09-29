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نائبان بالبرلمان يثيران أزمة بمطار القاهرة بعد رفضهما التفتيش وخلع الأحذية

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نائبان بالبرلمان يثيران أزمة بمطار القاهرة بعد رفضهما التفتيش وخلع الأحذية نائبان بالبرلمان يثيران أزمة بمطار القاهرة بعد رفضهما التفتيش وخلع الأحذية

اللواء حاتم باشات رئيس لجنة العلاقات العربية والأفريقية

ثار النائبان البرلمانيان اللواء حاتم باشات رئيس لجنة العلاقات العربية والأفريقية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أزمة فى مطار القاهرة أثناء دخولهما صالة رقم 2 لاستقلال الطائرة التابعة لشركة الخدمات البترولية المتجهة إلى مطار أبو سمبل، بسبب اعتراضهما على إجراءات التفتيش وخلع الأحذية.

واشتكى النائبان المرافقان لوفد وزارة النقل المتجه إلى ميناء أرقين لحضور التشغيل التجريبى لمنفذ بين والسودان للدكتور جلال سعيد، وزير النقل، من إجراءات التفتيش.

وقال عضوا مجلس النواب للوزير، بمجرد دخوله الطائرة التى أقلعت فى الثامنة صباحًا، “إزاى يفتشونا ويخلونا نخلع الأحذية وإحنا داخلين من البوابات.. إحنا صاحيين الساعة 5 الفجر عشان نقوم بعمل وطنى ونشارك افتتاح المنفذ”.

وأضاف النائبان للوزير، ” ده سوء تنظيم من عندكم.. وكمان إحنا المفروض نقعد فى مقاعد جنب الوزير.. إحنا أعضاء مجلس النواب وجايين لعمل وطنى”.

ورد وزير النقل على شكوى أعضاء مجلس النواب بالاعتذار لهم عما حدث، وأنه سيعالج شكواهما من سوء التنظيم، وأمر بالتحقيق فى الواقعة .

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