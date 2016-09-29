بسبب «النشيد الوطني».. إحالة مدير مدرسة ببني سويف و3 مشرفين للتحقيق

قرر ثروت عبدالعزيز، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الخميس، إحالة مدير مدرسة ثانوية و3 من مشرفي التربية الرياضية إلى تحقيق عاجل بسبب عدم تحية العلم وإلقاء النشيد الوطني بطابور الصباح.

ووفقًا لبيان صادر من المديرية، قام وكيل مديرية التعليم، وناصر سيف، مدير إدارة بني سويف التعليمية، بزيارة للمدرسة الكهربائية الثانوية الملاصقة لمبنى مديرية التربية والتعليم، حيث فوجئا بعدم تحية العلم وإلقاء النشيد الوطني بطابور الصباح.

وأمر «سيف» من خلال الميكرفون الداخلي للمدرسة، بناءً على تعليمات وكيل الوزارة، بإعادة الطلاب من فصولهم وجميع المدرسين إلى أرض الطابور وتحية العلم وإلقاء النشيد الوطني.

وقال مدير إدارة بني سويف، في كلمة أمام الطلاب والمدرسين، إن تحية العلم واجب وطني يغرس الروح الوطنية في نفوس الجميع تحت راية الوطن الذي يضم جميع المصريين، بينما أشار وكيل مديرية التربية والتعليم إلى أنه تم إبلاغ إدارة المتابعة بالوزارة بالواقعة، وتمت إحالة مدير المدرسة و3 من المشرفين للتحقيق العاجل.