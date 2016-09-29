«الخارجية»: نتابع باهتمام قرار الكونجرس برفض فيتو أوباما على قانون العدالة

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء، برفض حق الاعتراض “الفيتو” الذي مارسه الرئيس أوباما على ما يسمى بــ “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة.

وأعربت وزارة الخارجية – في وقت لاحق وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – عن اقتناع مصر بأن ممارسة الرئيس الأمريكي لحق النقض ضد التشريع المُشار إليه يتسق مع قواعد القانون الدولي وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث أنه ينطوي على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة، حصانة الدول، وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى.