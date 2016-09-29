تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش لـ 10 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، إعادة محاكمة متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ويُدعى “أحمد حسن”، إلى جلسة 10 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع أقوال الشهود، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود، ومحمد محمد عمارة.

بدأت الجلسة في تمام الحادية عشر والربع صباحًا وسط حضور أمني مكثف، فيما عقدت الجلسة بغرفة المداولة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم ” الانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور، قلب نظام الحكم بالقوة، والإضرار بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية”.