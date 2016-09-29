كثرة الجلوس يسبب 4% من وفيات البشر

أكدت دراسة جديدة معتمدة على مؤشرات تم الحصول عليها في 54 بلدًا في أنحاء العالم، أن 4% تقريبا من وفيات البشر ترتبط بعواقب نمط الحياة الراكد، وكتبت مجلة Deccan Chronicle أن بقاء شخص في وضع الجلوس، في أثناء ما يزيد عن 3 ساعات يوميًا يسبب خطرًا لصحة الإنسان وحياته.

استخدم الباحثون في دراستهم معطيات حصلوا عليها في فترة أعوام 2002-2011، فأظهرت نتائج البحث أن أكثر من 60% من الناس يبقون في وضع الجلوس، أكثر من 3 ساعات يوميًا حيث يساوي هذا المؤشر لدى الكبار في السن 4.7 ساعة في اليوم، الأمر الذي يسبب 3.8% من الوفيات ما يعادل نحو 433 ألف حالة وفاة سنويًا.

وسجلت أعداد أكثر من الوفيات، في مناطق غرب المحيط الهادئ التي تليها البلاد الأوروبية، وبلدان شرق البحر البيض المتوسط والأمريكتان فجنوب شرق آسيا.

وفقًا لتقريرات العلماء من الممكن أن يخفض تقليص مدة الجلوس اليومي بساعتين (ما يعادل 50% من المدة) مستوى الوفيات بـ2.3%، حيث سينخفض عدد حالات الوفاةعالميًا ثلاثة أضعاف تقريبًا