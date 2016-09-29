بروتوكول تعاون بين الجمعية العمومية لنساء مصر واتحاد جمعيات ذوى الاعاقة‎

قالت مرفت السمان، رئيس اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية العمومية لنساء مصرو اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الأعاقة، مثلت الأتحاد الدكتورة مرفت السمان، ومثلت الجمعية دكتورة منال العبسى.

وأكدت العبسى دعم الجمعية العمومية لنساء مصر للأشخاص ذوى الأعاقة فى كافة أنحاء مصر، و يهدف البرتوكول إلي تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، من تهيئة بعض المدارس وتوفير خدمات دعم لذوى الأعاقة،

وأضافت العبسى تجهيز حدث دولي فى إطار احتفالات اليوم العالمي لذوى الأعاقة بأسوان، وتم وضع خطط مشتركة للعمل في التنمية بشكل عام، وتنمية ذوى الأعاقة بشكل خاص قيد التنفيذ.

كما تم تكليف الدكتورة مرفت السمان، بمهام أمانة شئون الأعاقة بالجمعية العمومية لنساء مصر و كمنسق محافظة أسوان للجمعية، واختتمت الحفلة بتوزيع الدروع على كل من ساهم في دعم الجمعية وأنشطتها.