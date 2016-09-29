أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس لجنة الإسكان: الأدوية المصرية حققت نسبة شفاء 99% للقضاء على فيروس «سي»

Google+ Print
رئيس لجنة الإسكان: الأدوية المصرية حققت نسبة شفاء 99% للقضاء على فيروس «سي» رئيس لجنة الإسكان: الأدوية المصرية حققت نسبة شفاء 99% للقضاء على فيروس «سي»

النائب معتز محمود – رئيس لجنة الإسكان في البرلمان

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ الأدوية المصرية لعلاج «فيروس سي» حققت نسبة شفاء تصل إلى 99% مثل سوفالدى وماجيكبوفير والدكلانزا، مؤكدًا أنَّه يوجد 4 برتوكولات علاجية بجميع وحدات الفيروسات الكبدية، لتعزيز من فرص القضاء بشكل تام عليه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وثمن رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، الخميس، التصريحات التى صدرت عن الدكتور وحيد دوس اليوم رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان وقال فيها أنه تم القضاء على كابوس فيروس ” سي” بالقضاء على قوائم انتظار العلاج.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان ، بوجود خطة لدى الدوله للقضاء على قوائم انتظار العلاج ، وأن يتم شفاء كل المصابين بهذا الفيروس اللعين وان يتم القضاء على الاسباب المسببة له نهائيا ، والا تسجل حالة واحدة بعد ذلك خلال العامين القادميين على الاكثر مصابة بفيروس سى .

وشدد معتز محمود على أن الفيروس نهش في أكباد المصريين وقواهم على مدى السنوات الماضية وكان اشبه بالمشكلة المستعصية دون علاج ودون حل، الى ان قررت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح بمواجهته مواجهة حاسمة وهو ما كان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا