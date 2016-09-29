رئيس لجنة الإسكان: الأدوية المصرية حققت نسبة شفاء 99% للقضاء على فيروس «سي»

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ الأدوية المصرية لعلاج «فيروس سي» حققت نسبة شفاء تصل إلى 99% مثل سوفالدى وماجيكبوفير والدكلانزا، مؤكدًا أنَّه يوجد 4 برتوكولات علاجية بجميع وحدات الفيروسات الكبدية، لتعزيز من فرص القضاء بشكل تام عليه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وثمن رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، الخميس، التصريحات التى صدرت عن الدكتور وحيد دوس اليوم رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان وقال فيها أنه تم القضاء على كابوس فيروس ” سي” بالقضاء على قوائم انتظار العلاج.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان ، بوجود خطة لدى الدوله للقضاء على قوائم انتظار العلاج ، وأن يتم شفاء كل المصابين بهذا الفيروس اللعين وان يتم القضاء على الاسباب المسببة له نهائيا ، والا تسجل حالة واحدة بعد ذلك خلال العامين القادميين على الاكثر مصابة بفيروس سى .

وشدد معتز محمود على أن الفيروس نهش في أكباد المصريين وقواهم على مدى السنوات الماضية وكان اشبه بالمشكلة المستعصية دون علاج ودون حل، الى ان قررت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهته مواجهة حاسمة وهو ما كان .