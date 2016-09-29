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وزيرا النقل والتعاون الدولي يصلان لمنفذ أرقين الحدودي مع السودان

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وزيرا النقل والتعاون الدولي يصلان لمنفذ أرقين الحدودي مع السودان وزيرا النقل والتعاون الدولي يصلان لمنفذ أرقين الحدودي مع السودان

الدكتور جلال السعيد – وزير النقل

وصل صباح اليوم الخميس، الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر الدين، وزيرة التعاون الدولى، يرافقهما المهندس مكاوى محمد عوض، وزير النقل والجسور السودانى، والدكتور عبيد الله محمد عبيد الله، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، وعبد العظيم الشيخ عثمان، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، مطار أبو سمبل الدولى، وتوجهوا لافتتاح التشغيل التجريبيى لمنفذ أرقين الحدودى بين والسودان.

يأتى افتتاح التشغيل التجريبيى لمنفذ أرقين بين مصر والسودان، بعد انتهاء تنفيذه على مساحة 130 ألف متر مربع، تشمل 100 ألف متر منطقة جمركية و30 ألف متر منطقة إعاشة للعاملين بالمنفذ، وذلك بتكلفة بلغت 93 مليون جنيه.

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