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«عبد العال» يهنئ «السيسي» و«الطيب» بالعام الهجري الجديد

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«عبد العال» يهنئ «السيسي» و«الطيب» بالعام الهجري الجديد «عبد العال» يهنئ «السيسي» و«الطيب» بالعام الهجري الجديد

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب – أرشيفية

بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، بمناسبة حلول عام هجري جديد.

وقال عبد العال – في برقية التهنئة – “يهل علينا عام هجري جديد يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التي نتذكر من خلالها أحداث عامرة في قلوبنا، سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء، انتقل فيها المسلمون من الضعف إلى القوة، ومن الفرقة والشقاق إلى وحدة الصف؛ لتصبح الدولة الإسلامية منارة للوسطية والتسامح وبناء الإنسان”.

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