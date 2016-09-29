للحوامل.. 5 طرق تساعدك على دخول "جنة التوائم"

قال موقع "بولد سكاى" الهندى إن هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فى الحصول على توائم وهى الرغبة التى تبدو ملتبسة عند بعض الأمهات، لكنها تبدو فى نفس الوقت واضحة عند بعض الأمهات الأخريات اللاتى يطمحن إلى دخول جنة التوائم.

وذكر الموقع عدة طرق تقرب من دخول "جنة التوائم" منها ما يعتمد على بعض الأطعمة ومنها ما لا يعتمد على الأطعمة وإنما يعتمد على بعض التقنيات الحديثة والمتابعة مع الطبيب، وفى هذا السياق نذكر تلك الطرق :

1- بعض الأبحاث تؤكد أن الحصول على بعض المكملات الغذائية التى تدعم الخصوبة يمكن أن يقرب من الحصول على التوائم، وعلى رأس هذه المكملات الغذائية التى تدعم الحصول على التوائم "الفوليك أسيد".

2- بعض الدراسات تؤكد أن اقتراب المرأة من سن اليأس يجعل فرص الحصول على توائم أكثر حال حدوث الحمل لا سيما إذا كانت المرأة متزوجة حديثا وهى قريبة من سن اليأس.

3- تؤكد الأبحاث أن التوقف المفاجئ عن استخدام أدوية منع الحمل يمكن أن يساعد فى الحصول على التوائم خصوصا إذا ما تمت محاولت جادة للتلقيح والإخصاب.

4-تزيد بعض الأطعمة من فرص الحصول على التوائم كما تؤكد الأبحاث والدراسات ومنها الألبان بكافة أنواعها.

5-يمكن زيارة الطبيب لأخذ استشارة طبية بهذا الصدد فما لا يعرفه الكثيرون أن هناك تقنيات طبية يمكن أن تزيد من فرص انقسام البويضة بالشكل الذى يتيح الحصول على التوائم.