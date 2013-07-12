الحلقة الثانية من "سكتم بكتم4": مشاكل الركاب تثير الفوضى في طائرة جدة

كتب : محمد شنح منذ 17 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "2" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم4"،"الدرباوية"، حيث يتقمص بطل العمل الفنان الكوميدي "فايز المالكي"، في شخصية "مناخي" اليوم دور طيار، في حلقة بعنوان "إقلاع غير"، حيث تمر الحلقة بعد مفارقات كوميدية غريبة، حيث يحاول الطيار قبل الإقلاع حل مشكلات الركاب، الذين لا يلتزموا بمقاعدهم مما يعطل إقلاع الطائرة.

ففي بداية الحلقة، يحاول "سامي" مضيف الطائرة، إقناع رجل مسن بالجلوس في مقعده، وترك المقعد الجالس عليه لصاحبه، ولكن الرجل يرفض ويسبه، فيذهب إلى الكابتن "مناحي" المنشغل بالحديث والغزل مع المضيفة "سعدة"، ويقطع عليهم حديثهما ويطلب منه حل مشكلة الركاب، فيذهب "مناحي" للرجل ويحل المشكلة بطريقة كوميدية، حيث يخبر الرجل أن المقعد هذا، لا يذهب إلى جدة وإنما يذهب إلى منطقة أخرى في المملكة، وأن المقعد الذي يذهب إلى جدة في الخلف.

تتواصل المشكلات بين "سامي" والركاب، عندما تصعد إلى الطائرة أحدى المطربات الشعبيات التي تزف العرائس في السعودية، وتريد الجلوس معه باقي فرقتها في مقعد غير مخصص لهم، وتتواصل الفوضى داخل الطائرة.

وتحدث مفارقة أخى بين الرجل العجوز في مقعده الجديد، حيث يأتي بجانبه رجل ضخم البنية، ويحلس إلى جواره ويأخذ مساحة من كرسيه، فيشتكي الرجل للمضيفة من هذا الرجل ورائحته الكريهة، ولكنها لا تستطيع أن تفعل له شيئا، وهكذا تتواصل حالةوالفوضى في الطائرة، وكوميديا الموقف المضحكة إلى نهاية الحلقة التي تنفجر بها الطائرة لدى وصولها لمطار جدة.

يذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفه بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبد العزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.