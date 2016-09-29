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صور .. بدء إنشاء مصرف نزاز لإنهاء مشكلة المياه الجوفية بأسوان‎

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unnamed (1)قال محمود عليان، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، أنه تم بدء عمليات البت والطرح لتنفيذ المصرف النزاز، بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، للقضاء على مشكلة رشح المياه الجوفية، التى يعانى منها المواطنين المقيمين فى منازل مجاورة لترعة وادى النقرة.

وأضاف عليان أن المشكلة ترجع لإرتفاع منسوب المياه لترعة وادى النقرة، لعدم وجود مصرف يفصل بين الترعة والمباني السكنية والخدمية، مما يتسبب فى ظهور نشع فى المنطقة الملاصقة، لكوبرى أبو سمبل مدخل القرية.

 

لافتًاً إلي أن المصرف النزاز سيقوم بتنفيذه قطاع الموارد المائية والرى بأسوان، و يصل طوله لمسافة 400 متر بإعتماد مالي قدره 850 ألف جنية ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2016/2017 .
> أضاف عليان تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بأعمال كسح المياه المتراكمه يومياً من هذه المنطقة، تلبية لمطالب المواطنين مع تيسير فتح الطريق أمام المشاه والمركبات،كما تم التنسيق مع قطاع الري بوادى النقرة، لتخفيض منسوب المياه بترعة النقرة كحل جزئيء سريع لهذه المشكلة.

 

وكشف محمود عليان عن أنه تم المعاينة الميدانية علي الطبيعة للمنطقة، وبحضور بعض المواطنين حيث تم الإطمئنان على إستقرار الحالة وعدم وجود آثار للنشع حديثة في بعض المنازل، أو أي خطورة عليها بسبب ذلك، وهو عكس ما تداوله فى بعض مواقع التواصل الإجتماعي، بتعرض بعض المنازل أو الجدران للهدم.

 

مؤكداً على أن هناك اهتمام ومتابعة من محافظ الإقليم لهذه المشكلة، وهو ما يعكسه زيارته المتوالية لقرى نصر النوبة وأخرها ضمن جولاته الميدانية لمتابعة، الإستعدادات للعام الدراسي الجديد.

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