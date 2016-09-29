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فوز مصر والأردن بجائزة أفضل بحث علمي في 2016

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فوز مصر والأردن بجائزة أفضل بحث علمي في 2016 فوز مصر والأردن بجائزة أفضل بحث علمي في 2016

اعتمدت هيئة التحكيم باللجنة الفنية العلمية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير جائزة لأفضل بحث علمى لعام 2016 وموضوعه “التخطيط العمرانى ضمان التنمية المستدامة للمناطق الحضرية”، حيث فازت جمهورية العربية بالجائزة لهذا العام مناصفة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وفاز كل من المهندس محمد شحاتة درويش من جمهورية مصر العربية، والمهندس مالك خلف أحمد العلوان من المملكة الأردنية الهاشمية.

واشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم عقد المؤتمر الرابع لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان فى المملكة العربية فى الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه تم دعوة الدول العربية لعرض مشروعاتها الرائدة فى هذا المجال، ومجال الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الدول العربية.

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