الأقصر تفعل قرار منح أعضاء الشؤون القانونية بالتعليم «الضبطية القضائية»

أعلن موسي عبد الله، المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، شكلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، لجنة برئاسة الشئون القانونية بالمديرية، لبدء تفعيل قرار وزير العدل والخاص بمنح أعضاء الشئون القانونية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية، صفة مأمورى الضبط القضائي.

وأضاف أن ذلك لأتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة، حيال المراكز غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارت الغلق الإدارى لها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية، لأداء وتيسير عمل مأمورى الضبط القضائي، لأداء أعمالهم المكلفين بها فى غلق المراكز التعليمية غير القانونية.

> لافتًاً إلى عقد اجتماع عاجل مع كلًا من مدير عام الشئون القانونية بالمديرية والأعضاء القانونيين، للبدء في تنفيذ القرار وتعميمه علي كافة الادارات التعليمية في محافظة الأقصر.