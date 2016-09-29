أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأقصر تفعل قرار منح أعضاء الشؤون القانونية بالتعليم «الضبطية القضائية»

Google+ Print
الأقصر تفعل قرار منح أعضاء الشؤون القانونية بالتعليم «الضبطية القضائية» الأقصر تفعل قرار منح أعضاء الشؤون القانونية بالتعليم «الضبطية القضائية»

المتحدث الإعلامي مديرية التربية والتعليم بالأقصر ـ ارشيفية

أعلن موسي عبد الله، المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، شكلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، لجنة برئاسة الشئون القانونية بالمديرية، لبدء تفعيل قرار وزير العدل والخاص بمنح أعضاء الشئون القانونية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية، صفة مأمورى الضبط القضائي.

 

وأضاف أن ذلك لأتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة، حيال المراكز غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارت الغلق الإدارى لها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية، لأداء وتيسير عمل مأمورى الضبط القضائي، لأداء أعمالهم المكلفين بها فى غلق المراكز التعليمية غير القانونية.
> لافتًاً إلى عقد اجتماع عاجل مع كلًا من مدير عام الشئون القانونية بالمديرية والأعضاء القانونيين، للبدء في تنفيذ القرار وتعميمه علي كافة الادارات التعليمية في محافظة الأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا