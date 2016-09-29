الخارجية: مصر تتابع باهتمام قرار الكونجرس برفض «فيتو أوباما»

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونجرس الأمريكى، أمس الأربعاء، برفض حق الاعتراض (الفيتو) الذى مارسه الرئيس أوباما على ما يسمى بــ “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة.

وكانت وزارة الخارجية أعربت فى وقت لاحق عن اقتناع مصر بأن ممارسة الرئيس الأمريكى لحق النقض ضد التشريع المشار إليه يتسق مع قواعد القانون الدولى، وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث أنه ينطوى على إقرار لمبادئ المساواة فى السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى.