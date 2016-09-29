تقرير - صراع أوروبي لضم إبراهيموفيتش الجديد

يتسابق كل من برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات أليكساندر إيزاك الملقب بزلاتان إبراهيموفيتش الجديد لاعب آيك ستوكهولم السويدي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن قطبي إسبانيا يتسابقان لضم صاحب الـ17 عاما والذي سجل 6 أهداف هذا الموسم لفريق السويدي.

وبدأ برشلونة في تعقب اللاعب خلال العام الجاري، لكنه سيواجه منافسة من ريال مدريد والذي تابعه في عدة مباريات سابقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن أندية ليفربول وبايرن ميونيخ وليستر سيتي ترغب أيضا في ضم الموهبة السويدية.

ولعب إيزاك حتى الآن في عام 2016 في 20 مباراة بكل المسابقات سواء للفريق الأول لفريقه آيك أو فريق تحت 21 عاما وسجل 7 أهداف، ويلعب في مركز المهاجم.

ويمكن للنادي الملكي أن يضم لاعبين في حالة الاتفاق مع فريقهم بصورة ودية، على أن تتم الصفقة رسميا عقب انتهاء عقوبة الحرمان من الدخول في سوق الانتقالات.