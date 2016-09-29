فان بيرسي: الباب مفتوح أمام عودتي لإنجلترا.. أولادي سيقررون

فتح روبن فان بيرسي مهاجم فينيربهاتشة الباب أمام عودته مرة أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أنه منفتح أمام كل شيء لكنه يفضل العودة لإنجلترا بدلا من هولندا.

ولعب فان بيرسي في إنجلترا منذ عام 2004 وحتى 2015، ومثل أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة مع المدفعجية والدرع الخيرية مرتين مع الفريقين والدوري الإنجليزي الممتاز مع الشياطين الحمر.

وصرح فان بيرسي لقناة "فاينورد":"تنقلت كثيرا في السنوات الأخيرة وهذا يناسبني جدا".

وأضاف "أنا منفتح على كل شيء، لقد كنت بعيدا عن هولندا لـ13 عاما وذلك يلائمني سواء في إنجلترا أو تركيا أو أي مكان أخر".

وأتم "أطفالي أيضا مهمون في تلك الخطوة، إنهم إنجليزيين أكثر من كونهم هولنديين، نظرا لأنهم نشأوا هناك، لذا هناك وقت ما سيأتي لنرى أين سيفضلون أن يعيشوا معي".

وانضم فان بيرسي إلى فينيربهاتشة في يوليو 2015 قادما من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وكلفت الصفقة النادي التركي مبلغ 3.84 مليون جنيه إسترليني.