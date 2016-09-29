أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فان بيرسي: الباب مفتوح أمام عودتي لإنجلترا.. أولادي سيقررون

Google+ Print
فان بيرسي: الباب مفتوح أمام عودتي لإنجلترا.. أولادي سيقررون فان بيرسي: الباب مفتوح أمام عودتي لإنجلترا.. أولادي سيقررون

فتح روبن فان بيرسي مهاجم فينيربهاتشة الباب أمام عودته مرة أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أنه منفتح أمام كل شيء لكنه يفضل العودة لإنجلترا بدلا من هولندا.

ولعب فان بيرسي في إنجلترا منذ عام 2004 وحتى 2015، ومثل أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة مع المدفعجية والدرع الخيرية مرتين مع الفريقين والدوري الإنجليزي الممتاز مع الشياطين الحمر.

وصرح فان بيرسي لقناة "فاينورد":"تنقلت كثيرا في السنوات الأخيرة وهذا يناسبني جدا".

وأضاف "أنا منفتح على كل شيء، لقد كنت بعيدا عن هولندا لـ13 عاما وذلك يلائمني سواء في إنجلترا أو تركيا أو أي مكان أخر".

وأتم "أطفالي أيضا مهمون في تلك الخطوة، إنهم إنجليزيين أكثر من كونهم هولنديين، نظرا لأنهم نشأوا هناك، لذا هناك وقت ما سيأتي لنرى أين سيفضلون أن يعيشوا معي".

وانضم فان بيرسي إلى فينيربهاتشة في يوليو 2015 قادما من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وكلفت الصفقة النادي التركي مبلغ 3.84 مليون جنيه إسترليني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع